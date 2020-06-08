الصحة العالمية توصي بحظر التدخين في الأماكن العامة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الدول تشهد زيادات في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس،حسبما أفادت وكالة سبوتنيك.
وفي تحذير جديد، نبهت المنظمة العالمية من مخاطر النرجيلة ودورها في نقل العدوى، داعية الدول إلى حظرها.
وقالت في بيان نشر على موقع المكتبالإقليمي لشرق المتوسط في "تويتر": "في ظل تخفيف إجراءات الإغلاق، توصي منظمة الصحة العالمية الدول بحظر التدخين والشيشة والسجائر الإلكترونية في جميع الأماكن العامة حيثما أمكن".
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميًا.
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