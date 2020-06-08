كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تتعمد تصدير الوباء.. 12 شخصًا مصاب بكورونا على رحلة قادمة من الدوحة إلى اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت السلطات اليونانية، أن 12 من أصل 91 راكبًا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية إلى أثينا ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا.

وبحسب صحيفة الجارديان، اضطرت اليونان لمواجهة مخاطر استئناف السياحة الدولية، وعلقت وزارة الحماية المدنية فى اليونان، الخطوط الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو وتم وضع جميع المسافرين الـ 91 على متن الطائرة على الفور فى الحجر الصحي.

ومن جانبه قال البروفيسور نيكولاوس سيبساس ، خبير الأمراض المعدية: "كنا نعلم أنه ستكون هناك مثل هذه الحالات ، لقد رأينا ما يمكن أن يحدث هذا الصيف.

وطالب عضو اللجنة المتخصصة التى تقدم المشورة للحكومة اليونانية سيبس، بتقسيم بلدان المنشأ إلى [فئات] آمنة وغير آمنة.

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وعزلت السلطات اليونانية، الركاب الذين ثبتت إصابتهم فى فندق معين من قبل الحكومة لمدة 14 يومًا، وتم الإبلاغ عن اثنين على الأقل من أعضاء الجالية اليونانية الكبيرة فى أستراليا، والعديد منهم يعودون إلى اليونان خلال أشهر الصيف.

وقالت السلطات اليوناتية، إنه سيتم الاحتفاظ بالركاب غير المصابين فى الحجر الصحى لمدة سبعة أيام ، وبعد ذلك سيخضعون لـ Covid-19 ثانية اختبار ، وفقا للبروتوكولات الصحية إذا تم العثور على نتائج سلبية ، فسيتم إخراجها من الحجر الصحي.

وحافظت السلطات اليونانية، على معدل تكاثر منخفض أو معدل "R" من العدوى منذ أن بدأت فى عكس قيود الإغلاق فى 4 مايو، وأدى التطبيق الصارم للتدابير فى وقت مبكر إلى تسجيل اليونان أقل من 3000 حالة وعدد القتلى 179 ، وهى واحدة من أدنى المعدلات فى أوروبا.

وتسبب فيروس كورونا، في دمارالاقتصاد الأكثر هشاشة فى منطقة اليورو فى الوقت الذى بدأ فيه يظهر علامات الانتعاش بعد ما يقرب من عقد غارق فى أزمة.