كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعيد فتح الحدود لمواطنيها للعمل والدراسة والحصول على العلاج بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُسمح للروس الذين يحتاجون إلى العمل أو الدراسة أو الرعاية لأقاربهم في الخارج باستئناف السفر الدولي للمرة الأولى منذ أواخر مارس، حسبما أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين، قائلًا، إنه سيتم تخفيف بعض قيود فيروس كورونا المستجد.

وقال "ميشوستين"، في اجتماع متلفز: "تم التوقيع على مرسوم حكومي يمنح المواطنين الروس فرصة مغادرة البلاد، من أجل رعاية الأقارب المرضى الذين يعيشون في بلدان أخرى، وكذلك أولئك الذين يسافرون للعمل أو الدراسة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "ميشوستين"، أن الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في الخارج سيكونون مؤهلين أيضًا للسفر، موضحًا، أن المواطنين الأجانب الذين يحتاجون إلى العلاج في روسيا، أو أولئك الذين لديهم أقارب أو أوصياء يحتاجون إلى الرعاية يمكنهم دخول البلاد.

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وذكرت وكالة "تاس" للأنباء، بشكل منفصل، أن مدينة موسكو ستدحر أيضًا القيود المفروضة على الفيروس ابتداء من يوم الثلاثاء، بما في ذلك إلغاء نظام المرور الرقمي للسكان ونظام العزل الذاتي.

وقالت "تاس"، إن سكان موسكو سيكونون قادرين على الخروج للتنزه كلما أرادوا يوم الثلاثاء. وسيُسمح للمطاعم والمقاهي في العاصمة الروسية بفتح شرفاتها الصيفية اعتبارًا من 16 يونيو.

تستمر روسيا في الإبلاغ عن الآلاف من الإصابات الجديدة يوميًا، حيث يصل عددها في جميع أنحاء البلاد الآن إلى 476،658، وهو ثالث أعلى معدل في العالم، لكن عدد الحالات في موسكو ، المركز الأصلي للفيروس، انخفض بشكل حاد.

أغلقت روسيا حدودها في 30 مارس ، بعد أن أوقفت جميع الرحلات الجوية الدولية وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار الفيروس.