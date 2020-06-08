رئيسة وزراء نيوزيلندا ترقص فرحا بعد هزيمة البلاد فيروس كورونا

كشفت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، في مؤتمر صحفي، أنه "على الرغم من أن المهمة لم تنته بعد، فلا يوجد إنكار أن هذا حدث مهم ... شكرًا لك، نيوزيلندا"، قائلة، إنها رقصت فرحًا على هذه الأخبار.

وأضافت رئيسة الوزراء: "نحن واثقون من أننا قضينا على انتقال الفيروس في نيوزيلندا في الوقت الحالي، لكن التخلص منه ليس نقطة زمنية، إنه جهد مستمر"، حسبما أوردت وكالة "{ويترز".

وأوضحت "أرديرن": "اليوم، بعد 75 يومًا، نحن جاهزون"، معلنًة، أن قيود التباعد الاجتماعي ستنتهي عند منتصف الليل.

كما قالت "أرديرن"، إنها قامت "برقصة صغيرة" عندما قيل لها أنه لم تعد هناك حالات إصابة بفيروس كورونا في نيوزيلندا، مما أثار دهشة ابنتها نيف البالغة من العمر عامين.

وأردفت: "لقد فوجئت ببعض الشيء وانضمت إليها دون أي فكرة عن سبب رقصي في الردهة."

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وتعهد "أرديرن" بالقضاء على الفيروس وليس احتوائه فقط، مما يعني وقف انتقاله لمدة أسبوعين بعد إزالة آخر حالة معروفة. في الوقت الحالي، سيستمر اختبار دخول جميع الأشخاص الذين يدخلون البلاد وحجرهم الصحي.

رفعت نيوزيلندا جميع القيود الاجتماعية والاقتصادية باستثناء ضوابط الحدود بعد أن أعلنت يوم الاثنين أنها خالية من فيروسات التاجية ، وهي واحدة من أوائل الدول في العالم التي عادت إلى الوضع الطبيعي قبل الوباء.

تم السماح باستئناف الأحداث العامة والخاصة وصناعات التجزئة والضيافة وجميع وسائل النقل العام دون وجود قواعد بعيدة لا تزال سارية في معظم أنحاء العالم.

ويخرج سكان نيوزيلندا البالغ عددهم 5 ملايين نسمة من الوباء بينما تواصل الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل وبريطانيا والهند والولايات المتحدة التصدي لانتشار الفيروس.

تضمنت قيودها التي تبلغ 75 يومًا حوالي سبعة أسابيع من الإغلاق الصارم الذي تم فيه إغلاق معظم الشركات وكان على الجميع باستثناء العمال الأساسيين البقاء في المنزل.

وأبلغت نيوزيلندا عن 1154 حالة إصابة و 22 حالة وفاة بسبب COVID-19 منذ وصول الفيروس في أواخر فبراير.