كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تحقق مع الملك السابق خوان كارلوس في قضية سعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فتح النائب العام للمحكمة الإسبانية العليا، في بيان، اليوم الاثنين، تحقيقًا مع الملك السابق خوان كارلوس، في إطار تحقيق في عقد قطار فائق السرعة في السعودية، حسبما كشف النائب العام، في بيان، اليوم الاثنين.
وقال البيان، إن النائب العام للمحكمة العليا سيحقق فيما إذا كان من الممكن ضم الملك السابق في القضية لأنه كان محميًا بالحصانة حتى يونيو 2014 عندما تنازل لصالح ابنه فيليب، كما أوردت وكالة "رويترز".
وأضاف البيان: "يركز هذا التحقيق، على وجه التحديد، على إثبات أو تجاهل الصلة الإجرامية للأفعال التي وقعت بعد يونيو 2014، عندما لم يعد الملك الفخري محميًا من قبل حضانته".
تحقيق المحكمة العليا في الملك مستمد من واحد آخر بقيادة المدعي العام لمكافحة الفساد في البلاد خلال المرحلة الثانية من خط سكة حديد عالي السرعة يربط بين مدينتي مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية والذي تم منحه لمجموعة من الشركات الإسبانية في عام 2011 .
وحسب "رويترز"، لم يتسن الاتصال بالبيت الملكي الاسباني للتعليق، اليوم الاثنين.
لطالما كان خوان كارلوس يتمتع بشعبية كبيرة في إسبانيا لدوره في انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر السبعينيات، قبل أن تقوض الفضائح موافقة الجمهور قبل عقد من الزمن، مما دفعه إلى التنازل عن العرش.
في منتصف مارس، قال ابنه فيليب، الملك الحالي في بيان، أنه تخلى عن العرش من والده وجرد والده من قصره.