كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: عملية ايريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن عملية ايريني تصدت لمحاولة إحدى البواخر لتحميل النفط من ليبيا في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

نجحت مقاتلات الجيش الليبي، ليل الأحد الاثنين، في تدمير سرية مدفعية كاملة تضم 3 مدافع هاوزر تركية الصنع ودبابتين و6 عربات مسلحة للحماية.

ودمر الجيش الليبي، حافلة نقل كبيرة كانت تحمل عدداً من الضباط الأتراك والمرتزقة السوريين أثناء تحركهم تجاه سرت.

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وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، خلال كلمة مسجلة وجهها إلى القوات المسلحة، أشاد فيها بما قامت بها خلال المعارك التي دارت خلال المرحلة السابقة.

وأضاف المسماري، أن ما قدمه الجيش من عمل جبار وما أبداه من شجاعة وبسالة طيلة المعارك السابقة يجعله جزءا من تاريخ ليبيا في الدفاع عن سيادة البلاد وكرامتها، موكداً انتصار الجيش خلال هذه المرحلة.

وقد تعهد المسماري برد قوي على الميليشيات في حال عدم التزامها بـالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، مضيفا أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لأجل قتال الجيش الليبي.