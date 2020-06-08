كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر باكستان تتخذ إجراءات صارمة ضد خروقات السلامة وسط تزايد حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت احصاءات المسؤولين في باكستان، اليوم الاثنين، أن أكثر من 100 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع عدد الإصابات اليومية مما دفع السلطات إلى بدء تطبيق صارم لاجراءات السلامة الحكومية.

وقال وزير التخطيط الباكستاني، أسد عمر، في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع: "أولاً قمنا بتوعية الجماهير بالبروتوكولات، ثم حذرناها، والآن، في الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء في الرئاسة، وجهنا الإدارات لقمع أماكن لا يتم اتباع البروتوكولات"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "عمر"، الذي يرأس الاستجابة الوطنية للجائحة، أن العديد من الأسواق والمحلات التجارية تم إغلاقها بسبب عدم الامتثال خلال الأيام القليلة الماضية.

كانت باكستان تسجل أرقامًا قياسية لعدد الإصابات اليومية الجديدة على مدار الأيام العشرة الماضية، مما يعكس جزئيًا زيادة الاختبارات.

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ولكن من بين 23,000 اختبار يوميًا، كانت أكثر من 1 من كل 5 إيجابية خلال الأيام العشرة الماضية. وتظهر الإحصائيات الحكومية، أنه قبل رفع الحظر في 9 مايو، كان عدد الاختبارات التي اكتشفت الفيروس نحو 1 من كل 10.

ويقول المسؤولون الحكوميون، إن بروتوكولات السلامة لا يتم اتباعها، خاصة قبل عطلة عيد الفطر الإسلامي مباشرة.

جاء قرار رفع الإغلاق في 9 مايو على الرغم من تزايد الإصابة بالفيروس، بسبب الأزمة الاقتصادية والبطالة المتفاقمة.

وأظهر تقرير لـ"رويترز"، أن باكستان هي الدولة السادسة عشرة التي تفوق 100،000 إصابة. ويقول مسؤولون، إن انتشار الفيروس لم يبلغ ذروته بعد في باكستان.