كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا وتركيا تتوصلان لاتفاق مبدئي بشأن تسليم الدفعة الثانية من S-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وكيل وزارة الدفاع التركية للصناعات الدفاعية، إسماعيل ديمير، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن تسليم الدفعة الثانية من أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.

وقال المسؤول التركي، إن البلدين بحاجة فقط إلى توضيح التفاصيل بشأن نقل التكنولوجيا وخريطة الطريق للإنتاج المشترك لأجزاء النظام في تركيا، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

واستطرد ديمير بالقول، إن: "الأنظمة من الدفعة الثانية، وكذلك الأولى، سيتم استخدامها للغرض المقصود منها - لحراسة المجال الجوي للبلاد، بدلاً من تخزينها أو إعادة بيعها كشريك تركيا في الناتو، الولايات المتحدة، سابقًا اقترحت. لقد بذلت واشنطن جهودًا كبيرة لإقناع تركيا بالتخلي عن الأنظمة الروسية، مع اقتراح ببساطة عدم استخدامها لأنها آخر محاولة لمنع نشر S-400 في البلاد".

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وأضاف "ديمير"، في إشارة على ما يبدو الى تداعيات جائحة فيروس كورونا: "كما قلنا دائمًا، إذا اشترينا نظامًا، فإننا نفعل ذلك لاستخدامه على النحو المقصود. الفترة. أما بالنسبة لنشر أنظمة S-400، فقد مر العالم بمرحلة معينة أدت إلى تباطؤ وتيرة الانتشار، حيث كان السفر محدودًا. كل هذا أثر على نشر S-400".

وشارك وكيل وزارة الدفاع أيضًا، في أن محادثات أنقرة مع واشنطن بشأن احتمال شراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لم تتقدم على الإطلاق بسبب نقص العروض من الولايات المتحدة.

وأوضح، أن تركيا تتفاوض أيضًا مع فرنسا وإيطاليا على شراء وإنتاج معدات في مشروع مشترك حول أنظمة الدفاع الجوي.