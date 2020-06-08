جسر الزرقاء: تجميد أمر هدم مخزن الصيادة حمامة جميل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت محكمة الصلح في الخضيرة، تجميد أمر الهدم الصادر بحق مخزن الصيادة حمامة جميل جربان من جسر الزرقاء، والكائن في منطقة الصيادين على شاطئ البلدة.

وينص القرار على عدم تنفيذ أمر الهدم الإداري الصادر، إلى حين انعقاد جلسة المحكمة وبحث طلب إلغاء أمر الهدم.

وجاء هذا القرار في أعقاب إصدار سلطة الطبيعة، مؤخرا، أمر هدم لمخزن الصيادة ابنة جسر الزرقاء، في الوقت الذي تتعرض فيه لمضايقات من قبل سلطة الطبيعة وسلطات التخطيط وتتلقى اتصالات بشكل يومي من الشرطة من أجل تنفيذ أمر الهدم بنفسها.

وكانت الحكومة قد حولت منطقة بلدة الصيادين عام 2010 إلى منطقة محمية طبيعية.

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وكانت جربان وهي صيادة أبا عن جد، قد بنت مخزنا لمعدات الصيد وأدوات تعليم السباحة والإبحار فقط، علمًا أن كافة الصيادين المتواجدين في المنطقة يعانون من عدم الاستقرار والقلق من المستقبل بسبب تهديد لقمة عيشهم.

وتعاني جسر الزرقاء من سياسة الإفقار وغالبية سكانها يعتاشون من العمل خارج البلدة والصيد يعد رزقا أساسيا لعدد محدود من العائلات، كما هو الحال لدى حمامة فالصيد وتعليم الغوص يشكلان مصدر رزقها، إذ أنها تساعد عائلتها المكونة من 10 أنفار من ضمنهم أطفال صغار.

تجدر الإشارة إلى أن سلطة الطبيعة عرضت في السابق على الصيادين، التوقيع على عقد إيجار في المنطقة ضمن مخطط قد جرى المصادقة عليه من قبل سلطة الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، إلا أنه ولأسباب مختلفة لم تتم إجراءات التوقيع على الاتفاق حتى الآن.