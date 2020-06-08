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شكرا لقرائتكم خبر عن "شلبي" تشيد بجهود السياحة العربية في مواجهة تداعيات كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
أشادت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة المصرية، بالجهود التي تبذلها منظمة السياحة العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة العربية والتى تمثلت فى قيام فريق عمل إدارة الأزمات بها، منذ بداية الازمة، بعمل دراسة وتقييم للآثار الحالية والمستقبلية على قطاع السياحة العربية جراء هذه الجائحة، مثمنة ما أصدره فريق عمل إدارة الأزمات من تقارير وتوصيات، مما سيكون له أثرا إيجابيا في تعزيز الإسراع من عودة السياحة في الدول العربية بعد انتهاء الأزمة.
وأضافت أن من أبرز ما صدر عنها هي توصيات المنظمة العربية للسياحة لما بعد جائحة كورونا والتقرير المشترك بين المنظمة العربية للسياحة والاتحاد العربي للنقل الجوي حول التعامل مع الأزمة، علاوة على مقترح المنظمة العربية لاشتراطات التشغيل للفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لما بعد الجائحة و تأثيرها على قطاعي السياحة والسفر عالميا وعربيا.
وأكدت «شلبى» الدور المهم الذي تلعبه المنظمة، في دعم السياحة في الدول العربية ومساندتها خاصة في أوقات الأزمات، وأن ما صدر عن المنظمة من تقارير وتوصيات خاصة بأزمة كورونا يعتبر بمثابة خطوات استرشادية للعمل على عودة السياحة بعد انتهاء هذه الأزمة.
وأشارت إلى التعاون الوثيق والمستمر بين وزارة السياحة والآثار المصرية ومنظمة السياحة العربية، مؤكدة أن مصر على استعداد من خلال هذا التعاون للمساهمة بخبراتها في مواجهة الأزمات دعما للسياحة في الدول العربية الشقيقة.
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