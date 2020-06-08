سلطنة عمان تسجل 6 وفيات و604 إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 8 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، الإثنين، تسجيل 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 81 حالة.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني، إنه تم تسجيل 604 إصابات جديدة بالفيروس، ليترفع ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 17486 حالة، مضيفة أن الإصابات تشمل 344 حالة لعمانيين، و260 لغير عمانيين.

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وأشارت إلى أن 342 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 3793.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.