الكويت تعلن إعادة افتتاح مساجدها الأربعاء

الإثنين 8 يونيو 2020

أعلنت الكويت، إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات الأربعاء، بعد إغلاق دام لـ3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي المستشار د. فهد العفاسي قرارا وزاريا يسمح بإعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجماعة الأربعاء بدءا من صلاة الظهر، وإقامة صلاة الجمعة في المسجد الكبير بدءا من هذا الأسبوع للعاملين في المسجد فقط، وسوف تبث صلاة الجمعة في تلفزيون دولة الكويت.

وقال العفاسي في بيان: إن إعادة فتح المساجد لاستقبال المصلين الأربعاء المقبل يأتي لتلبية نداء "حي على الصلاة" بعد وقف دام نحو 3 أشهر.

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وأضاف؛ أن وزارة الأوقاف انتهت من جميع الاستعدادات والتجهيزات وتعقيم كل المساجد في المحافظات الـ 6 في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع من أجل توفير الأجواء الصحية في بيوت الله، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

كما جهزت وزارة الأوقاف المساجد وفق الاشتراطات والتعليمات التي قررتها الجهات الصحية في البلاد، وكذلك فتوى هيئة الإفتاء في الأوقاف.

ودعا العفاسي جميع المصلين إلى اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية من أجل سلامتهم، علماً بإن الالتزام بها يحد من انتشار فيروس كورونا.