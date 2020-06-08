بن بريك: نظام قطر يحارب السعودية في اليمن بالحوثي والإصلاح

الإثنين 8 يونيو 2020

قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، إن النظام القطري يحارب السعودية في اليمن باستخدام الحوثي وحزب الإصلاح الإخونجي المسيطر على الحكومة اليمنية.



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وأضاف بن بريك، عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا النظام سخر كل إعلامه لخدمة هذين الحليفين.

وتابع: قد نجح حزب الإصلاح حتى الآن بكل أدواته العميقة في إطالة أمد الحرب، وحرف بوصلتها من صنعاء إلى الجنوب وتسليم مواقعه للحوثي