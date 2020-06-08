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شكرا لقرائتكم خبر عن بن بريك: نظام قطر يحارب السعودية في اليمن بالحوثي والإصلاح والان مع التفاصيل
الإثنين 8 يونيو 2020
قال نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، إن النظام القطري يحارب السعودية في اليمن باستخدام الحوثي وحزب الإصلاح الإخونجي المسيطر على الحكومة اليمنية.
وأضاف بن بريك، عبر حسابه على موقع تويتر، أن هذا النظام سخر كل إعلامه لخدمة هذين الحليفين.
وتابع: قد نجح حزب الإصلاح حتى الآن بكل أدواته العميقة في إطالة أمد الحرب، وحرف بوصلتها من صنعاء إلى الجنوب وتسليم مواقعه للحوثي
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