شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. بوارج التحالف تقصف تحركات للمليشيا في الجر بعبس والان مع التفاصيل

الإثنين 8 يونيو 2020 قصفت بوارج التحالف العربي، اليوم الإثنين، 08/حزيران/2020، تحركات حوثية في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مزارع الجر التابعة لمديرية عبس تعرضت لقصف عنيف من البوارج الحربية التابعة للتحالف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف

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