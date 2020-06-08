اخبار العالم

صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال

0 نشر
هاشم هاشم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعلى رأسهم المتطرف أيهودا غليك ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 70 مستوطنًا تجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي قبل أن يغادروا المكان.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا