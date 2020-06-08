شكرا لقرائتكم خبر عن صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود وعلى رأسهم المتطرف أيهودا غليك ،اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 70 مستوطنًا تجولوا في باحات المسجد بشكل استفزازي قبل أن يغادروا المكان.