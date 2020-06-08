ملفات المحافظات المحررة على طاولة الكاظمي والجبوري

التقى رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية قتيبة الجبوري يرافقه الشيخ احمد ابو ريشة برئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتم التباحث خلال اللقاء بعدة ملفات مهمة من ضمنها ملف دعم المناطق المحررة في محافظة (صلاح الدين -الانبار -نينوى).
وبحسب بيان للجبوري، فقد تم الاتفاق مع رئيس الوزراء على دعم المحافظين بهذه المحافظات واسنادهم وتوفير الدعم اللازم لتهيئة مستلزمات الاستقرار واعادة بناء البنى التحتية في هذه المحافظات واكمال ملف عودة النازحين وغلقه تماما بعد ان تتم عودة جميع النازحين.
واكد الجبوري خلال اللقاء على ضرورة عودة نازحي ناحية يثرب وباقي المناطق في محافظة صلاح الدين الى مناطقهم، مشيرا الى ان الكاظمي ابدى دعمه الكامل لمحافظة صلاح الدين والمحافظات المحررة واهتمامه بحسم كافة الملفات المتعلقة بهذه المحافظات .
واكد الجبوري خلال اللقاء على ضرورة عودة نازحي ناحية يثرب وباقي المناطق في محافظة صلاح الدين الى مناطقهم، مشيرا الى ان الكاظمي ابدى دعمه الكامل لمحافظة صلاح الدين والمحافظات المحررة واهتمامه بحسم كافة الملفات المتعلقة بهذه المحافظات .
كما وتم التباحث خلال اللقاء بضرورة توحيد الجهود لدعم الحكومة للخروج من الازمات التي يعاني منها البلد سواء كانت اقتصادية او المتعلقة بوباء كورونا وطرق دعم كافة الجهود التي تبذلها الحكومة للتخلص من هذا الوباء .
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