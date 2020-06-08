الرصد الزلزالي تنشر تفاصيل هزتين أرضيتين في أربيل وديالى

وذكرت الهيئة في تقرير لها، أنه "تم تسجيل هزة ارضية فجر اليوم الإثنين في تمام الساعة (6:44:18) بالتوقيت المحلي بلغت قوتها (3،8) درجة مئوية وتبعد (48)كم جنوب شرق مدينة مندلي في محافظة ديالى كما لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين".وأضافت، "كما سجلت عند الساعة (8:29:48) بالتوقيت المحلي حدوث هزة تبعد (30) كم شمال شرق مدينة حاج عمران في محافظة اربيل بقوة(4،0 ) درجة مئوية على مقياس رختر ولم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين".

ودعت الهيئة "المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".