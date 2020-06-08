بينها السرطان.. 5 مخاطر صحية للعطور

يستخدم الكثيرون العطور بانتظام يوميا وربما لأكثر من مرة في اليوم، إلا أنهم لا يلتفتون لما قد تسببه من مخاطر صحية ربما يصابون بها دون إدراك أن روائحهم الذكية هي السبب.
وعدد الموقع الأخطار التي تسببها العطور وهي الصداع، وتهيج الأنف والحنجرة، وتهيج العين، والسرطان، والتهاب الجيوب الأنفية.
ولسوء الحظ فإن هناك خطرا كبيرا في التعرض للمواد الكيميائية العطرية وهي مركبات موجودة في الهواء الذي نستنشقه إينما نكون في العمل أو في المطاعم وغيرها من الأماكن الأخرى.
ويوجد الآن ما يزيد عن 800 مركب كيميائي مستخدم في صناعة العطور والشموع العطرية، للأسف لا يطلب من الشركات المصنعة في كثير من البلدان توضيح بالضبط ما المكونات التي تشكل رائحة معينة، وأنها تعتبر سرا من أسرار التجارة.
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