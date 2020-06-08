سائرون يؤكد للوفد العراقي المفاوض على اولوية خروح القوات الاجنبية

وقال المتحدث باسم الكتلة حمد الله الركابي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته الخليج 365، إن "موضوع خروج القوات الاجنبية بصورة عامة والامريكية بصورة خاصة من العراق من الاولويات الوطنية لتحالف سائرون".واشار الى "قرار مجلس النواب الملزم للحكومة العراقية بانهاء تواجد القوات الاجنبية في العراق وضرورة احترام ارادة الشعب العراقي الرافض للوجود الاجنبي على اراضيه" .

وأضاف أن "الموقف الثابت لتحالف سائرون مبني على قناعة راسخة، بأن بقاء القواعد العسكرية والقوات الاجنبية على الاراضي العراقية يعد انتهاكا للسيادة العراقية وخطرا على المستويين الداخلي والخارجي"، مؤكدا "رفض كتلته تحول العراق الى ساحة صراع دولي وتزاحم سياسي وتدافع مصالح دولية".



ودعا الركابي، المفاوض العراقي الى ان "يضع نصب عينيه في هذه المرحلة المفصلية تضحيات العراقيين ودفاعهم عن سيادة العراق واستقلاله ورفضهم للاحتلال بكل عناوينه" .