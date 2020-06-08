تظاهر العشرات من المحاضرين المجانيين في وزارة التربية والمحافظات، اليوم الاثنين، امام بوابة المنطقة الخضراء للمطالبة بتنفيذ مطالبهم. وقال مراسل الخليج 365 إن العشرات من المحاضرين المجانيين لجميع محافظات العراق، تظاهروا اليوم امام بوابة المنطقة الخضراء. وأضاف ان المتظاهرين يطالبون الحكومة بالالتفات اليهم بتنفيذ مطالبهم من خلال ضمان العقود والتخصيص المالي وتثبيت المحاضرين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المحاضرون المجانيون يواصلون الاحتجاج امام بوابة الخضراء لتنفيذ مطالبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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