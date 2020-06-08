تشديد إجراءات حظر التجول بالبصرة وصحة المحافظة تباشر بالحجر المنزلي

من جانبها، ذكرت دائرة صحة البصرة، أن "نحو 80 ‎%‎ من المواطنين غير ملتزمين بارتداء الكمامات، وأغلب المناطق سجلت اصابات بكورونا".

وأضافت الدائرة، "باشرنا منذ أمس بالحجر المنزلي لبعض المصابين وفق تعهدات قانونية ومتابعة طبية يومية، ومن لا يلتزم سوف يحجر في المدينة الرياضية".

