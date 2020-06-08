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الإمارات ونيوزلندا تبحثان العلاقات الدفاعية ومواجهة كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في إطار سياسة الإمارات لاستئناف أنشطة الدولة في ظل جائحة ، بحث محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة الإماراتي لشؤون الدفاع -خلال اتصال مرئي- مع رون مارك وزير الدفاع النيوزلندي مستجدات جائحة .

وأشار الجانبان خلال الاتصال المرئي إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك بين مختلف دول العالم من أجل احتواء تداعيات هذا المرض على مختلف الأصعدة.

كما تم خلال الاتصال المرئي استعراض علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات ذات الصلة بالشؤون الدفاعية والعسكرية وسبل تعزيزها، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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