أميرة أورون..أول سفيرة إسرائيلية في القاهرة

صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين أميرة أورون سفيرة لدى مصر، لتصبح أول امرأة تتولى المنصب منذ توقيع معاهدة السلام بين البلدين في عام 1979.



ومن المقرر أن تقدم أورون أوراق اعتمادها للسلطات المصرية قريبا، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وتعلمت أورون الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية في الجامعة وتتحدث العربية بطلاقة.

وسبق لأورون أن شغلت منصب المتحدث بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، وعملت في السنوات الماضية في السفارتين الإسرائيليتين بتركيا ومصر.

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كما عملت مديرة لقسم مصر في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي التحقت بها في العام 1991.

ويأتي تعيين أورون في هذا المنصب بعد أن ظل شاغرا لحوالي عام.

ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية، تم تعيين 11 سفيرا إسرائيليا في مصر كان آخرهم دافيد غوفرين لتكون أورورن رقم 12.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي في بيان، إن أميرة أورون دبلوماسية متمرسة تتحلى بالمهنية ولها مكانة محترمة في السلك الدبلوماسي.



وأضاف: "على ثقة بأنها ستدفع قدما العلاقات الثنائية بين دولة إسرائيل ومصر لتحقيق إنجازات كبيرة".