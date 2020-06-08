صحيفة: الإمارات أكدت دوما دعم المساعي المصرية الهادفة لمصلحة ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت صحيفة الوطن إن دولة الإمارات لم تفوت فرصة في أي يوم من الأيام لدعم الأمة والتعبير عن اهتمامها المطلق بقضاياها المحقة، وتأكيدها أنها مع إنجاز حلول سياسية للأزمات المشتعلة في عدد منها لتجنيبها المعاناة وما تتعرض له، حيث كانت الدولة دائماً ما تدعو إلى التنسيق والتكاتف العربي لتحصين الأمة ووضع حد للتدخلات والأطماع الخارجية التي تتعرض لها.

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واشارت الى المبادرة المصرية بشان ليبيا معتبرة انه لا يخفى على أحد أن استقرار ليبيا فيه استقرار للشمال الإفريقي برمته ودول المنطقة وتجنيب القارة السمراء تحول إحدى أهم دولها إلى قاعدة للفوضى وتصدير المليشيات، وذات الحال بالنسبة للقارة العجوز التي تعاني كثيراً جراء انفلات الأوضاع في ليبيا وخاصة من خلال التدخل التركي والأطماع التي يتم العمل عليها علناً.

وخلصت الى القول "كل ذلك تدركه دولة الإمارات وتحذر من تبعات استمرار الأوضاع على ما هي عليه، ومن هنا أكدت دعم المساعي المصرية الهادفة لمصلحة ليبيا والعمل على إنقاذها مما هي فيه، حيث إن أي حل سياسي يتم بتوافق كافة شرائحها وعلى أسس قوية تراعي شروط بناء الدولة سيكون دفعاً كبيراً للخروج من النفق المظلم الذي يعمل النظام التركي وحلفائه على إبقاء ليبيا فيه"