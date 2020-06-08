ألمانيا تحقق في تهديدات بالهجوم على مسلمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تجري السلطات الألمانية تحقيقات ضد شاب منحدر من مدينة هيلدسهايم الألمانية، أعرب في دردشة عبر الإنترنت عن رغبته في شن هجوم يودي بحياة العديد من الأفراد.



وأعلن الادعاء العام في مدينة تسيله الألمانية صباح اليوم الاثنين أن المتهم (21 عاما) أشار خلال الدردشة إلى مرتكب الهجوم اليميني المتطرف في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، معلنا أن هدفه هو قتل مسلمين.

وبحسب البيانات، عثرت السلطات في منزل المتهم على أسلحة. وتتولى الهيئة المركزية لمكافحة الإرهاب التحقيقات في القضية.

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ووفقا لبيانات الادعاء العام، يرجع تاريخ التهديدات إلى يوم 29 أيار/مايو الماضي، إلا أن فكرة شن هجوم يسفر عن العديد من القتلى للفت انتباه وسائل الإعلام على مستوى العالم تراود الشاب منذ فترة أطول، بحسب المعلومات الحالية.

وفي اليوم التالي للتهديد، تم اعتقال الشاب بناء على أمر قضائي.

وأصدرت محكمة لونبرج أمر اعتقال بحق الشاب بتهمة الإخلال بالسلم العام عبر التهديد بارتكاب جرائم وبتهمة شراء أسلحة والاشتباه في تمويل الإرهاب. وقد رفضت محكمة مدينة هيلدسهايم طلب الاعتقال من قبل.

وبحسب بيانات الادعاء العام سيُجرى نقل المتهم الآن من زنزانة الشرطة إلى أحد السجون.

يُذكر أن الهجوم الذي وقع في كرايستشيرش أودى بحياة 51 شخصا في آذار/مارس 2019 بعدما فتح مسلح النار على مصلين في مسجدين.