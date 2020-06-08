جنوب أفريقيا تعيد فتح مدارسها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأ الأطفال في جنوب أفريقيا العودة إلى فصولهم الدراسية، الإثنين، في إطار تخفيف تدريجي للقيود المفروضة منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا.



وكانت إعادة فتح المدارس قد تأجلت بعد أن حثت نقابات المعلمين على تحدي أمر الحكومة الأسبوع الماضي، قائلة إن المدارس تفتقر إلى ما يكفي من التدابير الصحية وإجراءات النظافة العامة للحفاظ على سلامة المعلمين والتلاميذ، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

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وسجلت جنوب أفريقيا ما يقرب من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد لتكون أكثر الدول نكبة بالوباء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب نحو ألف حالة وفاة.

وقالت وزيرة التعليم الأساسي أنجي موتشيكا إنه بعد تكثيف الجهود لتجهيز المدارس خلال الأسبوع الماضي أصبح 95 بالمئة من المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد جاهزة لاستئناف الدراسة.

وأضافت أن الحكومة ستضع ترتيبات بديلة للتلاميذ في المدارس غير القادرة على فتح أبوابها اليوم الاثنين.

وكثير من المدارس الحكومية في جنوب أفريقيا في حالة سيئة، لا سيما في المناطق الريفية، ويقول محللون إن 25 بالمئة منها لا توجد بها مياه جارية مما يجعل غسل اليدين شبه مستحيل.