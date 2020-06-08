شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 102 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الأحد، تسجيل 102 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 1048 مصاباً.

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وقال مدير الصحة العمومية الدكتور سيد ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 6 وفيات، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 55 وفاة.

في غضون ذلك سجلت 4 حالات تعافي، ما يرفع حالات الشفاء إلى 108حالة شفاء