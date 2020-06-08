رئيس الوزراء الإثيوبي يزعم: تأخير مشروع سد النهضة كلفنا 6 مليارات دولار.. وسنصدر الكهرباء في 2023

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن مشروع سد النهضة "لن يعود بالضرر بأي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين"، مشيراً إلى أن المشروع يتقدم وفق الجدول المحدد له.

جاء ذلك في تصريحات له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي اليوم الإثنين.

ورفض أحمد تحمل مسئولية تأخر دخول السد حيز التشغيل، محملاً الإدارات السابقة للمشروع المسئولية، مؤكداً أنه سعى منذ توليه السلطة للإسراع في إنجازه.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي خسارة بلاده 6 مليارات دولار، بمعدل مليار كل عام، نتيجة التراخي في تنفيذ المشروع.

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وأعرب أبي أحمد عن تمنيه تعاظم دخل إثيوبيا نتيجة توليد الكهرباء من السد، معلناً أن تصدير الطاقة لخارج إثيوبيا سيبدأ في 2023، مشدداً على أن حكومته ستواصل إظهار التزامها بتنمية الدولة.

وكان عمرو أديب قد كشف عن تغير واضح في موقف السودان بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أمس الأحد، إن هناك تصريحات واضحة وصريحة من قبل المسئولين السودانيين بشأن سد النهضة.

وأشار الإعلامي إلى أن وزارة الخارجية السودانية قالت إن إثيوبيا "ستفكر مرتين قبل أن تملأ خزان سد النهضة بدون التشاور مع مصر والسودان".

وأضاف أن الخارجية السودانية أكدت أنه من الضروري ألا تتحرك إثيوبيا منفردة، وأن تعود إلى مائدة المفاوضات، مؤكدة على أنه ينبغي النظر إلى مصالح الدول الثلاثة.