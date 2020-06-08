الولايات المتحدة الأولى في انتهاكات حقوق الإنسان

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المتقدمة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها عدد المعتقلين ووفاة النزلاء داخل السجون.

ونقلت الشبكة الإخبارية عن مصادر قضائية وحقوقية لها أن عدد حالات الوفاة داخل السجون في الولايات المتحدة بلغ 1384 خلال الفترة بين منتصف 2015 ومنتصف 2016، أي بنسبة 12 لكل 100 ألف سجين، مقارنة مع 13 في بريطانيا وبنسبة 2 لكل 100 ألف سجين، و21 في أستراليا بنسبة 5 لكل 100 ألف معتقل.

وأفادت الشبكة، في تقرير لها اليوم الإثنين، بأن الشرطة قتلت حوالي 1000 شخص عام 2018 أي بنسبة 31 لكل 10 ملايين شخص، مقابل 11 قتيلاً في ألمانيا بنسبة واحد لكل 10 ملايين شخص، و3 في بريطانيا بنسبة واحد لكل 10 ملايين شخص، و8 في أستراليا بنسبة 3 لكل 10 ملايين شخص، و6 في السويد بنسبة 6 لكل 10 ملايين شخص، وواحد في نيوزيلاندا بنسبة اثنين لكل 10 ملايين شخص.

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أما عن المعتقلين، قال التقرير إن عدد الأشخاص الذين ألقت الشرطة الأمريكية القبض عليهم عام 2018 بلغ 3 لكل 100 ألف شخص في حين بلغ العدد واحداً لكل 100 ألف شخص في بريطانيا واثنين لكل 100 ألف شخص في أستراليا.

وأوضح أن عدد السجناء في الولايات المتحدة هو الأعلى في العالم، حيث بلغ 655 سجينا لكل 100 ألف شخص عام 2018، مقارنة مع 140 في بريطانيا، و114 في كندا، و100 في فرنسا، و98 في إيطاليا، و75 في ألمانيا، و41 في اليابان، لكل 100 ألف شخص.

وقالت الشبكة إن الشرطة استخدمت العنف ضد ذوي البشرة السمراء بمعدل 4 مرات أكثر من استخدامها العنف مع البيض، وأن عدد السود الذين تعرضوا لعنف الشرطة بلغ 273 لكل 100 ألف شخص في تلك الفترة مقابل 76 شخصا أبيض لكل 100 ألف.