شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب تبدأ مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب الطماوي، في مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية و الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ.

Advertisements

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، إن هناك مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر "الحائز علي الاغلبية البرلمانية وأكثر من عشر اعضاء المجلس و4 مشروعات اخري في ذات الصدد مقدمة من النواب مصطفي كمال الدين حسين وعبد المنعم العليمي وسلامة الرقيعي ومحمد عبد الغني واكثر من عشر اعضاء البرلمان، علاوه عن عدد من الاقتراحات الاخري.

واقترح وكيل لجنة الشئون لدستورية والتشريعية، أن يكون مشروع قانون ائتلاف دعم مصر هو أساس المناقشة، جنبا إلي جانب التشريعات الاخري.

وتنص المادة الأولى من مشروع قانون المقدم من ائتلاف دعم مصر والذى حصل ”الخليج 365” عليه، على أن تعديل المادة 54 فى فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.