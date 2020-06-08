شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تشريعية البرلمان يطالب النواب بالتباعد الاجتماعى خلال مناقشة القوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي خلال اجتماع اللجنة و الالتزام بأماكن الجلوس والعلامات المحددة من قبل الأمانه العامة للبرلمان.

و حذّر الطماوي، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، من خلال قصر عمل اللجان على منازعات محددة. من الجلوس المتجاور مطالبا بالالتزام بعلامات الجلوس في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

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وانتظم مشروع القانون، حسبما وافقت اللجنة فى 4 مواد رئيسية ونصت المادة الأولى علي تعديل عبارة "لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها"، إلى " لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها"، وذلك لقصر نطاق تطبيق القانون على المنازعات الأخيرة دون شمولها المنازعات المنصوص عليها فى القانون رقم 7 لسنة 2000.

وجاءت المادة الثانية بمشروع القانون متضمنا تعديل نصوص 8 مواد من القانون رقم 7 لسنة 2000، وفى مقدمتها المادة الأولي، ليكون عمل لجان التوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين فيها، لتنص على " أن ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين فيها سواء كانت العلاقة الوظيفية قائمة وانتهت لأى سبب من الأسباب".