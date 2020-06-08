شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية :الحكومة وفرت شقق لذوى الإعاقة دون شرط استخراج بطاقة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعى استجابت لمطلبها الذى تقدمت به بإتاحة فرص التقديم لشقق الاسكان الاجتماعى لكل الاشخاص ذوى الاعاقة بمن فيهم من لم يستخرجوا بطاقة الخدمات المتكاملة ووفق شروط وزارة الاسكان ، كون ظروف انتشار فيروس كورونا حالت بينهم وبين سرعة استخراج البطاقة .

وأوضحت أن وزيرة التضامن أكدت أنها فور تلقيها الطلب، خاطبت وزير الاسكان وتم التنسيق بينهما على تطبيق الاستثناء والحفاظ على حق الاشخاص ذوى الاعاقة دون غيرهم فى هذه الشقق بكتابة الشخص المتقدم تعهد بانه فى حال عدم ثبوت اعاقته فانه لا يحق له فى حينها الحصول على الشقة ويكون تقديمه للحصول على الشقة كان لم يكن.

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وأكدت هجرس أن مطلب إتاحة تقديم كل الاشخاص ذوى الاعاقة للحصول على شقق الاسكان الاجتماعى مع استثناء شرط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة هو مطلب عادل يتيح لجميع الاشخاص ذوى الاعاقة الاستفادة من أحد مكاسب القانون رقم 10 لسنة 2018 قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة فى تخصيص نسبه لهم من شقق الاسكان الاجتماعى.

وأشارت هجرس إلى أن النساء والفتيات ذوات الاعاقة سوف يكون من حقهن التقديم للحصول على هذه الشقق لاول مرة حيث لم يكن متاح لهم من قبل الحصول علي هذه الشقق ، موضحة أن إعلان وزارة التضامن الاجتماعى مؤخرا إعادة فتح الموقع المخصص لتسجيل الاشخاص ذوى الاعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة خطوة جيدة تتيح لجميع الاشخاص ذوى الاعاقة الحصول على البطاقة فى اقرب وقت ممكن.

واشارت هجرس إلى ان بداية حصول الاشخاص ذوى الاعاقة على شقق الاسكان الاجتماعى مكسب يضاف للقانون، وأنها تسعى بكل جهدها مستخدمة كل أدواتها البرلمانية لسرعة تطبيق كل مواد قانون حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والحصول على كل ما فيه من مكاسب.