البرلمان لأولياء الأمور: سيبوا ولادكم يمتحنوا فى هدوء ولا تحتشدوا أمام اللجان

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، أنه من المستحيل التراجع عن إجراء امتحانات الثانوية العامة فى موعدها، مشددا أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين الامتحانات ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعى لضمان أمن وسلامة طلابنا.

وشدد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى أن اللجنة ناقشت إجراءات وخطة الوزارة قبل عيد الفطر وتم إرفاق توصيات للجنة بشأن ضوابط التهوية والتعقيم بالمدارس، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة الإجراءات النهائية فى اجتماع للجنة مع طارق شوقى وزير التربية والتعليم، يوم الثلاثاء، المخصص فى الأساس لمناقشة الموازنة الجديدة لـ2020-2021.

ووجه وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى رسالة طمأنة لأولياء الأمور قائلا "ودوا ولادكم ومتخافوش الدولة ستأخذ كل إجراءات التأمين والحماية للطلبة والتأجيل متاح لمن يرغب مع الاحتفاظ بالحق فى الحصول على الدرجة الكاملة".

Advertisements

وأوضح وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى أنه سيكون للامتحان 4 نماذج مختلفة لمنع تسريب الامتحان وتم توزيع الأدوار بين كل المؤسسات المعنية لتأمين الامتحانات وحماية الطلبة بالتدابير الوقائية، مؤكدا أن هناك دورا لابد من الجميع الالتزام به لإنجاح تجربة امتحانات الثانوية العامة، ويشمل دور على الأسر المصرية بعدم الاحتشاد أمام اللجان وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية والمعنية من أجل إتمام التجربة، قائلا "أرجوكم سيبوا ولادكم يتمحنوا فى هدوء.. وبلاش عصبية وعنف وتوتر".

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019، بالمواعيد الجديدة، حيث تبدأ امتحانات الدور الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 21 يوليو 2020.