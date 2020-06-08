"تشريعية البرلمان": قوانين الانتخابات استحقاقات دستورية لا مفر من إتمامها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ وتم الموافقة النهائية عليها وستشرع فى مناقشة تعديلات قانون مجلس النواب اليوم الإثنين والمقدمين من ائتلاف دعم مصر نظرا لأهميتهما الملحة، موضحا أنها استحقاقات دستورية لا مفر من إتمامها قبل رفع دور الانعقاد والعمل على الانتهاء منها وبتوافق بين الجميع .

واعتبر وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك حرص بأن تجرى انتخابات البرلمان فى موعدها المقر دستوريا، مؤكدا أن هناك خطة بدأت فيها الدولة للتعايش مع فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، وهو ما يدفع لإمكانية إجراء الانتخابات فى موعدها، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة حسب ظروف الدولة .

يذكر أن ائتلاف دعم مصر تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات على قوانين مجلس النواب والهيئة الوطنية للانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

وطبقا للدستور، فإن الانتخابات البرلمانية يتم إجرائها خلال الـ 60 يوما السابقة على انتهاء مدة المجلس، وحيث أن المجلس الحالى بدأ انعقاده فى 10 يناير 2016، فإن مدة المجلس تنتهى الساعة 12 بعد منتصف يوم 9 يناير 2021، وبالتالى وفقا للدستور فإن الـ60 يوما التى تجرى فيها الانتخابات البرلمانية تبدأ من 9 نوفمبر القادم.