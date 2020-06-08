شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسات عالمية تفضح السرقات العلمية فى الجامعات التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة أن مؤسسة ويبو متريكس (Webometric) فجرت مفاجأة بشأن الوضع الجامعى فى تركيا فى الفترة الأخيرة. وأشارت الصحيفة إلى أن المؤسسة أوضحت فى تقريرها المحدَّث لعام 2020 أن أكاديميين فى جامعات تركية هما مصطفى كيالى سورى الجنسية وآخر تركى الجنسية يدعى أوزهان صاغليك من جامعة أولوضاغ فى مدينة بورصا، قاما بالاقتباس من موقع “Heranking” دون الحصول على إذن من إدارة الموقع.

وأكدت المؤسسة فى بيانها أنها لن تقدِّم أى معلومات عن الجامعات التركية أو تصنيفها عالميًا إلى أن يتم حل هذه المشكلة التى تعتبر انتهاكًا للحقوق.

الأكاديمى أوزهان صاغليك علق على بيان المؤسسة من خلال تغريدات على حسابه الشخصى على تويتر، زاعمًا أنه لا علاقة له بالأمر، وأن المؤسسة لم تفهم الواقعة بشكل صحيح، وأشار إلى أنه أبلغ مجلس التعليم العالى بالأمر.

يشار إلى أن التعليم العالى فى تركيا يواجه أزمة كبيرة فى الفترة الأخيرة، خاصة مع انتشار التعيين بالمحسوبية دون الاعتماد على الكفاءات؛ ومن بين الوقائع الفاضحة التى شهدتها الجامعات التركية، واقعة نسيان أحد الأساتذة الجامعيين أنه على الهواء مباشرة مع الطلاب فى محاضرة عبر الإنترنت وحديثه مع أحد الأشخاص بجانبه عن أنه يمكنه بهذا الشكل متابعة ورؤية الفتيات بشكل واضح.