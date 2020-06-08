أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث انخفض الجرام الواحد بنحو 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 772 جنيهًا مقابل 776 جنيهًا، أمس.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا، وعيار 24 نحو 882 جنيهًا، والجنيه الذهب 6184 جنيها.

وعالميًا، ارتفع الذهب، اليوم الاثنين، مع استغلال المشترين انخفاض الأسعار إثر هبوط المعدن الأصفر لأقل مستوى في شهر نهاية الأسبوع الماضي، وإن ظل الطلب على الملاذات الآمنة ضعيفا عقب قفزة في التوظيف بالولايات المتحدة عززت الآمال في تعافي اقتصادي سريع، بحسب وكالة رويترز.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1696.37 دولار للأوقية بحلول الساعة 0807 بتوقيت جرينتش، بعدما هبط بما يصل إلى 2.4% الجمعة الماضية عقب بيانات أظهرت إضافة القطاع غير الزراعي بالولايات المتحدة 2.5 مليون وظيفة الشهر الماضي مقارنة بتوقعات لتراجع بثمانية ملايين وظيفة.