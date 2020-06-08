بالصور.. إعدام خراف ضبطت مذبوحة بعد نفوقها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالتنسيق مع إدارة التموين، والشرطة، اليوم الاثنين، قرار النيابة بإعدام خراف نافقة ضبطت قبل طرحها بالأسواق.

كانت إدارة تموين حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، ضبطت 20 خروفًا نافقًا جرى ذبحهم بعد الوفاة تمهيدًا لتوزيعهم على محال الجزارة.

تبين من الفحص بمعرفة الطب البيطري، أن الخراف مذبوحة بطريقة غير شرعية، بسبب أكل حشائش سامة، ولجأ أصحابها لذبحها بطريقة غير شرعية بعد الوفاة بغرض بيع لحومها.

أعدمت المضبوطات بمصنع تدوير القمامة، وجرى التخلص منها وفقًا للطرق الآمنة والمتابعة.