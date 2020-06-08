محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، بالتنسيق مع إدارة التموين، والشرطة، اليوم الاثنين، قرار النيابة بإعدام خراف نافقة ضبطت قبل طرحها بالأسواق.
كانت إدارة تموين حوش عيسى، بمحافظة البحيرة، ضبطت 20 خروفًا نافقًا جرى ذبحهم بعد الوفاة تمهيدًا لتوزيعهم على محال الجزارة.
تبين من الفحص بمعرفة الطب البيطري، أن الخراف مذبوحة بطريقة غير شرعية، بسبب أكل حشائش سامة، ولجأ أصحابها لذبحها بطريقة غير شرعية بعد الوفاة بغرض بيع لحومها.
أعدمت المضبوطات بمصنع تدوير القمامة، وجرى التخلص منها وفقًا للطرق الآمنة والمتابعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إعدام خراف ضبطت مذبوحة بعد نفوقها في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.