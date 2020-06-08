سلطة عمان تخطط لاستئناف الرحلات الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - مسقط- ( د ب أ):

كشف وزير النقل في سلطنة عمان أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي اليوم الاثنين عن وضع خطة فاعلة وسريعة تهدف إلى استئناف الرحلات الجوية لربط السلطنة بالعالم جوا.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية اليوم عن الفطيسي قوله في مؤتمر صحفي ، إن الخطة تتضمن وسائل تعافي قطاع الطيران والنهوض به واستدامة تشغيله ، والمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطيران من مخرجات ومشاريع ذات طابع استثماري عالمي لتعزيز المساهمة في برنامج التنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الموانيء العمانية من تعزيز الاستيراد المباشر وتنمية انشطة التصدير إلى مختلف دول العالم وجعل السلطنة مركزا لوجيستيا عالميا.

وأوضح أن قطاعات النقل المختلفة أصبحت جاهزة للدفع بالتنوع الاقتصادي ، ورفع معدلات التشغيل الوطنية وإيجاد فرص عمل جديدة ، وإنعاش الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية.

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