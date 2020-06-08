مازالت تحت التجربة.. وزيرة الصحة: لا لقاح ضد كورونا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك عدة أبحاث ولقاحات تعمل عليها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، ولكن جميعها مازالت تحت التجربة ومصر مستعدة للمشاركة في التضامن البحثي لاعتماد هذه اللقاحات حال ثبوت فعاليتها.

وأضافت في لقاء مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن مصر تعمل على الفتح التدريجي لمظاهر الحياة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على التباعد الاجتماعي.