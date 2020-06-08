محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن هناك عدة أبحاث ولقاحات تعمل عليها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا، ولكن جميعها مازالت تحت التجربة ومصر مستعدة للمشاركة في التضامن البحثي لاعتماد هذه اللقاحات حال ثبوت فعاليتها.
وأضافت في لقاء مع فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن مصر تعمل على الفتح التدريجي لمظاهر الحياة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون والحرص على التباعد الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر مازالت تحت التجربة.. وزيرة الصحة: لا لقاح ضد كورونا حتى الآن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.