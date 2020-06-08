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الصين تدعو سيناتورا أمريكيا لتقديم الدليل على اتهامه لها

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قالت الصين ،اليوم الإثنين، إنه يتعين على السيناتور الأمريكي ريك سكوت تقديم الدليل على اتهامه لبكين بأنها تحاول إبطاء أو إفساد مسعى الدول الغربية لتطوير

لقاح ضد مرض كوفيد-19.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج، خلال إفادة يومية

ردا على تصريحات أدلى بها خلال مقابلة أجراها معه تلفزيون "بي.بي.سي".

وكان سكوت قد أحجم عن ذكر أي تفاصيل بشأن الدليل لدى سؤاله خلال المقابلة، مكتفيا بالإشارة إلى إنه جاء من خلال أجهزة الاستخبارات.

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