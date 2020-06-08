بولتون يُصر على نشر مذكراته حتى من دون موافقة البيت الأبيض

يعتزم جون بولتون، مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، نشر مذكراته في نهاية يونيو، حتى لو لم يوافق البيت الأبيض، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصدر مطلع، أن بولتون متأكد من أنه أزال من الكتاب جميع المعلومات التي قد تتسم بالسرية.
ووفقًا للصحيفة، فإن هذه المذكرات ستشكل
وفي الكتاب، الذي يضم 592 صفحة، سيتناول بولتون عددًا من القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك فيما يتعلق بأوكرانيا، وفنزويلا، وإيران، وكوريا الشمالية.
وكان من المقرر نشر كتاب بولتون "الغرفةحيث حدث ذلك: مذكرات البيت الأبيض" في مارس، ولكن تم تأجيل النشر حتى مايو. وفي أواخر أبريل، بات معروفا أنه تم تأجيل النشر إلى 23 يونيو.
وبحسب الصحيفة، فإن البيت الأبيض لم يعط بعد موافقة رسمية على نشر الكتاب، بسبب استمرار التحقق من وجود معلومات سرية فيه. وفي وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب، إنه لا يجوز لبولتون نشر الكتاب قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر.
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