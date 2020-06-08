اعتداء جديد لشرطي على أمريكي من أصول أفريقية في فرجينيا

وجهت المحكمة اتهامات لشرطي في ولاية فرجينيا الأمريكية،

بعدما اعتدى على شاب من أصول أفريقية بالضرب، في حادثة مشابهة لتلك التي وقعت في ولاية مينيسوتا وأدت إلى مقتل جورج فلويد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن ضابط شرطة في ولاية فرجينيا الأمريكية،

يواجه اتهامات بالاعتداء والضرب، بعد أن صعق واعتقل رجلًا من أصول أفريقية من دون أي مقاومة.

ونشر رئيس الشرطة في مقاطعة فيرفاكس لقطات للحادث من كاميرا كانت مثبتة على جسده، واصفًا أعمال الضابط بأنها "إجرامية".