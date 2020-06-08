أعرب رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الإثنين، عن استعداده لافتتاح الموسم السياحي بشكل تدريجي في روسيا، أي رفع القيود في المناطق السياحية لكن مع فرض ضوابط، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال ميشوستين، خلال اجتماع حكومي، إن العديد من المراكز الطبية السياحية، التي تمتلك التراخيص اللازمة، استأنفت عملها في 1 يونيو الجاري.
وأشار إلى أنه تم وضع خطة بشأن رفع قيود العزل والحجر عنالسياحة في روسيا بشكل تدريجي.
وفي وقت سابق حث ميشوستين الروس على عدم التسرع في التخطيط للرحلات الخارجية، حيث يجب استبعاد خطر إعادة حمل الفيروس إلى البلاد.
ونصح ميشوستين الروس بقضاء الإجازات الصيفية في روسيا، خاصة وأن المنتجعات ستستأنف عملها في العديد من المناطق في يونيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تستعد لافتتاح الموسم السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.