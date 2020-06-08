وزير الخارجية العراقي: الحوار مع واشنطن محطة مهمة

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إن الحوار مع واشنطن محطة مهمة من شأنها تحديد الأولويات لدى الطرفين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وذكر بيان للخارجية العراقية، أن

"الوزير استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تولر الذي أعرب عن تهانيه بمناسبة تسلم حسين منصبه وزيرًا لخارجية جمهورية العراق".

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ونقل البيان عن وزير الخارجية تأكيده إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، وعده بالمحطة المهمة التي من شأنها تحديد الأولويات لدى بغداد وواشنطن.

ووفقا للبيان، فإن حسين شدد على "ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون الثنائي المتميز".