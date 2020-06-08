قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إن الحوار مع واشنطن محطة مهمة من شأنها تحديد الأولويات لدى الطرفين، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وذكر بيان للخارجية العراقية، أن"الوزير استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تولر الذي أعرب عن تهانيه بمناسبة تسلم حسين منصبه وزيرًا لخارجية جمهورية العراق".
ونقل البيان عن وزير الخارجية تأكيده إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، وعده بالمحطة المهمة التي من شأنها تحديد الأولويات لدى بغداد وواشنطن.
ووفقا للبيان، فإن حسين شدد على "ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف أوجه التعاون الثنائي المتميز".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقي: الحوار مع واشنطن محطة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.