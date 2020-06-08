زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلن موقفه من خطة الضم

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه سيعارض أي خطة لتطبيق ضم أحادي الجانب في الضفة الغربية، معتبرًا أن خطوة من هذا القبيل تنطوي على انعدام المسؤولية من الناحية الأمنية، حسبما ذكر

موقع روسيا اليوم.

وفي حديث إذاعي حذر لابيد من أن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن سيمس إلى حد كبير باتفاقية السلام الموقعة مع

عمان.

وقال إنه "من البديهي أن تبقى هذه المنطقة بيد إسرائيل، وإنه لا داعي لإطلاق تصريحات نحن في غنى عنها".

واتهم لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتغليب الاعتبارات السياسية على تلك الأمنية سعيا منه لإرضاء المستوطنين.

وأكد تأييده لحل الدولتين مع وجوب إقامة سور كبير بينهما.