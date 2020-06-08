نيوزيلندا تعلن خلوها من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الوطنية في نيوزيلندا، اليوم الاثنين، أن الأطباء تمكنوا من شفاء آخر مريض مصاب بالفيروس التاجي، ولم يتم الكشف عن إصابات جديدة في البلاد منذ أكثر من أسبوعين.



وقالت الوزارة في بيان، إن آخر حالة متبقية كانت لامرأة من أوكلاند، وهي لا تعاني من أعراض منذ 48 ساعة وتعتبر متعافية.



وسجلت نيوزيلندا 1504 حالات مؤكدة ومحتملة، وبلغ عدد الوفيات 22 شخصا.



وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم (الاثنين)، إن البلاد تمكنت من القضاء على انتقال فيروس «كورونا» محلياً، وسترفع جميع تدابير الاحتواء باستثناء الضوابط المفروضة على الحدود، مما يجعلها واحدة من الدول الأُوَل التي تتخذ تلك الخطوة.



وذكرت أرديرن أن المناسبات العامة والخاصة، وقطاعي التجزئة والفندقة، وجميع وسائل النقل العام يمكن أن تُستأنف دون قواعد التباعد الاجتماعي التي لا تزال مطبقة في معظم أنحاء العالم.



وأضافت للصحافيين: "في حين أن المهمة لم تنتهِ، لا يمكن إنكار أن هذه خطوة كبيرة. شكراً نيوزيلندا»، وتابعت: «نحن على ثقة من أننا قضينا على انتقال الفيروس في نيوزيلندا في الوقت الراهن؛ لكن القضاء عليه ليس مرحلة زمنية، إنه جهد مستمر".



وفرضت نيوزيلندا الواقعة في جنوب المحيط الهادي التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين تقريباً، قيوداً كبيرة لمدة 75 يوماً، منها نحو سبعة أسابيع من العزل العام الصارم، الذي شهد إغلاق معظم أنشطة الأعمال، وكان على الجميع باستثناء العاملين في وظائف أساسية التزام بيوتهم.



وقالت أرديرن، في المؤتمر الصحافي: "اليوم بعد 75 يوماً، نحن مستعدون"، معلنة أن الحكومة ستلغي قيود التباعد الاجتماعي من منتصف ليل الاثنين، وتنتقل إلى المستوى الأول من حالة التأهب العام.



وأضافت أن الضوابط على الحدود ستستمر، وسيجري فحص أي شخص يدخل البلاد.



ووفقا لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن فإن قرار الحكومة ذات الصلة سيدخل حيز التنفيذ يوم 9 يونيو.

