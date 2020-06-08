الإمارات تعلق على الموقف الأمريكي من “إعلان القاهرة” لحل الأزمة الليبية

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وكان مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إنه ”يأمل في أن تؤدي المبادرة المصرية بشأن ليبيا إلى وقف إطلاق النار وخروج القوات الأجنبية وعودة أطراف النزاع إلى التفاوض بإشراف أممي“.

وقال قرقاش: ”مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي“.

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وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي“.

وتابع الوزير الإماراتي: ”لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال.. هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبيا ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك هو الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية“.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن السبت الماضي عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة الليبية، تنص على وقف فوري لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة الأجانب، وانخراط الليبيين في حوار حول مستقبل البلاد.