كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تتبنى نهجا انتقائيا بدلا من الشامل في اختبارات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستتخلى سلطات اليابان عن تقديم اختبارات فيروس كورونا شاملة، وبدلاً من ذلك ستستهدف الفئات الضعيفة والأكثر عرضة للخطر في السعي لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى، حسبما أعلن الوزير المسؤول عن سياسات مكافحة الأزمة الصحية.

دافع ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد الياباني الذي يشرف أيضًا على سياسات فيروسات كورونا، عن نهج طوكيو، قائلًا، إن إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز التسلسلي الفعال على جميع السكان سيكون صعبًا، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "حتى إذا كانت نتائج الاختبار سلبية في البداية، يمكن للشخص إعادة اختبار إيجابي بعد ذلك بأيام اعتمادًا على سلوكه أو سلوكها خلال تلك الفترة. من الناحية المثالية، ستقوم اليابان باختبار جميع السكان مرة واحدة وعزل أولئك الإيجابيين، على الرغم من أن ذلك مستحيل في الواقع".

وأبلغ "نيشيمورا" وكالة "رويترز"، في مقابلة حصرية أجريت يوم السبت: "من المهم بالتالي التأكد من أن الأشخاص الذين لديهم مخاطر أعلى للإصابة أو يعتبرهم الأطباء في حاجة ماسة يمكن اختبارهم".

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وأوضح: "أنا لا أؤيد الرأي القائل بأنه يجب على الجميع الخضوع لاختبارات PCR بغض النظر عن ظروفهم. المفتاح هو إلى أي مدى نجري هذه الاختبارات، التي نناقشها الآن".

تتخلف اليابان حاليًا عن الاقتصادات الرئيسية الأخرى في عدد اختبارات الفيروس المكتملة، مما أثار انتقادات من بعض الخبراء بأنها لا تفعل ما يكفي لتتبع الفيروس ومنع التكتلات.

تمتلك اليابان سعة اختبار قصوى يومية تزيد عن 27,000 حالة. لكن الاختبارات الفعلية التي يتم إجراؤها حاليًا تبلغ حوالي 10,000 حالة على الأكثر، وهو ما قال "نيشيمورا"، أنه يرجع إلى انخفاض حاد في عدد الإصابات الجديدة.

بعد أن وصل إلى الذروة عند 720، انخفض عدد الإصابات تدريجيًا، ويحوم الآن نحو 40 في اليوم.

وتجنبت اليابان حتى الآن ارتفاع معدلات الإصابة بالعدوى في دول مثل الولايات المتحدة وإيطاليا. لديها الآن نحو 17,200 إصابة مع نحو 900 حالة وفاة، أقل بكثير من 1.9 مليون حالة وأكثر من 110.000 حالة وفاة في الولايات المتحدة.