كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر بوليفيا.. السفير الروسي: توقف مشروع بناء لروس آتوم مؤقتا بسبب الجائحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير الروسي في بوليفيا، فلاديمير سبرانشان، في مقابلة بأنه تم تأجيل بناء منشأة أبحاث نووية مبنية من روس آتوم في بوليفيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلًا، إن حكومة الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية عازمة على مواصلة هذا المشروع مع روسيا.

وأضاف "سبرينشان": "تم تسليم المعدات إلى المنشأة، وقد تقدم البناء كثيرًا، ولكن تم تعليق كل شيء الآن بسبب الوباء؛ تم تجميد المشروع لأن الأعمال جارية فقط في الصناعات الأساسية الحيوية"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

ووفقًا للسفير، فإن لدى وكالة الطاقة النووية البوليفية ABEN الآن مدير جديد، لديه موقف "إيجابي للغاية" تجاه المشروع.

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وأوضح الدبلوماسي: "أن الإدارة الجديدة للصناعة قد فقدت مصداقيتها على جميع التصريحات السابقة حول أي انتهاكات أو عدم اهتمام في العمل مع روسيا".

تم توقيع عقد بناء مركز أبحاث نووية بين شركة روس آتوم الفرعية ووكالة الطاقة النووية البوليفية ABEN في عام 2017. بعد تغيير السلطة في بوليفيا في أكتوبر، قال مدير عام روس آتوم، أليكسي ليخاشيف، لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركة تأمل ألا يؤثر الحدث على مشروع المشروع. التنفيذ.

في فبراير، قالت وكالة الطاقة النووية البوليفية (ABEN)، إنها ستعلق مشروعها المشترك مع روس آتوم الروسية حتى يتكلم البرلمان والادعاء حول هذه المسألة.