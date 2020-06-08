كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 12:22 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن تسجيل 112 وفاة و8985 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثنين، 112 حالة وفاة و8985 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى عدد للوفيات منذ 26 مايو الماضي.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي الوفيات بلغ 5971 منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 476658، حسب بيانات نشرها مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أن 3957 شخصا تماثلوا للشفاء خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة المتعافين 230688 شخصا.

وأشارت بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، إلى أن 36,6% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الروسية، دواء آخر لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا.

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وكشف مصدر في وزارة الصحة الروسية، أن "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira) أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في روسيا، بموجب عملية التسجيل المختصرة والعاجلة".

ولفت المصدر، إلى أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، عند تحدث مضاعفات هذا المرض المسماة بـ"عاصفة السيتوكين".

وأوضح المصدر، أن "عاصفة السيتوكين"، هي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، وبالتالي إلى مسار حاد من العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.

وكانت وزارة الصحة الروسية، شددت على أن منع تطور "عاصفة السيتوكين"، مهم للغاية في علاج COVID-19.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، منذ أسبوع، عن تسجيل أول دواء محلي لمكافحة كوفيد-19، وهو عقار "أفيفافير".

وفي وقت سابق، قالت السلطات الروسية، إنها ستطرح أول دواء معتمد لعلاج فيروس كورونا الأسبوع المقبل.